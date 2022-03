Sviz za zdaj brez datuma za nadaljevanje stavkovnih aktivnosti

Ljubljana, 23. marca - Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) za zdaj ni določil datuma nadaljevanja stavkovnih aktivnosti. Bodo pa političnim strankam posredovali svoje stavkovne zahteve in pričakujejo, da se opredelijo do vsake od zahtev do 5. aprila. Ko bodo prejeli odgovore, bo glavni stavkovni odbor presodil, kako naprej.