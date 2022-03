Sindikati ob današnji stavki v vzgoji in izobraževanju dočakali vabilo ministrstva na pogovor

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana/Maribor, 9. marca - Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so danes s splošno stavko opozorili na neustrezno vrednotenje dela. Reprezentativni sindikati pa so šele na dan stavke dobili vabilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za pogovor, ob čemer v sindikalnih vrstah dvomijo, da bo ministrica Simona Kustec imela mandat za vsebinska pogajanja.