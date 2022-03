Sindikat Sviz prihodnji teden o nadaljevanju stavke

Ljubljana, 15. marca - Sestanka s šolskimi sindikati na ministrstvu za izobraževanje danes ni bilo, je pa ministrica Simona Kustec kljub temu v nagovoru, ki so ga prenašali preko Facebook strani, še enkrat povedala, kaj vse so naredili v vzgoji in izobraževanju v času njenega mandata. Sviz ostaja v stavki, o njenem nadaljevanju bo odločal v začetku prihodnjega tedna.