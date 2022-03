Sviz in visokošolski sindikat se bosta udeležila napovedanega pogovora s Kustečevo

Ljubljana, 10. marca - Predstavniki Sviza in visokošolskega sindikata se bodo udeležili sestanka, ki ga je za torek sklicala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Kot so sporočili iz sindikatov, pričakujejo konkreten pristop k pogajanjem o stavkovnih zahtevah, kar iz vabila ni jasno, saj omenja "odprta vprašanja", ne pa stavkovnih zahtev.