Stavka v osnovnih in srednjih šolah poteka brez posebnosti

Ljubljana, 9. marca - Stavka v osnovnem in srednjem šolstvu poteka brez posebnosti, učitelji so na svojih delovnih mestih in opravljajo tista dela, ki jih lahko opravljajo brez učencev. Ravnatelji ocenjujejo, da do stavke ne bi prišlo, če bi se ministrstvo za izobraževanje odzvalo na zahteve po dialogu in ustreznem ovrednotenju njihovega dela.