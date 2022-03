Minister Poklukar si je ogledal nove pridobitve jeseniške bolnišnice

Jesenice, 22. marca - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Splošno bolnišnico Jesenice in si ogledal prenovljeno bolnišnično lekarno in laboratorij, potek energetske in požarne sanacije bolnišnice ter gradnjo intenzivnega bloka. Izpostavil je tudi uspešno poslovanje bolnišnice in spregovoril o določanju lokacije nove regijske bolnišnice.