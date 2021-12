Do lokacije nove gorenjske bolnišnice s pomočjo primerjalne analize

Radovljica, 10. decembra - Ena osrednjih tem današnjega obiska vlade na Gorenjskem je bila nova regijska bolnišnica. Na to temo so se na delovnem kosilu v Radovljici zbrali župani Jesenic, Radovljice in Kranja ter predsednik vlade in minister za zdravje. Dogovorili so se, da bodo lokacijo nove bolnišnice izbrali s pomočjo primerjalne analize vseh treh predlaganih variant.