V jeseniški porodnišnici lani 10 odstotkov več porodov kot leto pred tem

Jesenice, 11. januarja - Na porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice so lani opravili 801 porod, kar je 75 porodov oziroma 10 odstotkov več kot 2020. V zadnjih desetih letih so sicer na Jesenicah imeli največ porodov leta 2016, in sicer 882. Nato se je številka zmanjševala do leta 2020, ko so opravili 726 porodov, so za STA pojasnili v jeseniški bolnišnici.