Priseljenke na Jesenicah izdelale ekološko didaktično igračo

Jesenice, 26. januarja - Na Ljudski univerzi Jesenice so priseljenke iz drugih držav in kulturnih okolij v okviru programa socialne aktivacije iz odpadnih materialov izdelale didaktično igračo, poimenovano Dida. Dve igrači so danes podarile pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, podarile pa jih bodo tudi zdravstvenemu domu in centru za socialno delo.