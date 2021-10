Jeseniška bolnišnica ob hudem pomanjkanju kadrov prosi za pomoč dijake in študente

Jesenice, 20. oktobra - Splošna bolnišnica Jesenice se sooča z zelo hudim pomanjkanjem kadrov zdravstvene nege. To že občutijo tudi bolniki, namesto 200 pa jih lahko v bolnišnici sprejmejo in oskrbijo le 170. Kadre brez večjega uspeha iščejo na različne načine, sedaj pa se prek družbenih omrežij s prošnjo za pomoč obračajo tudi na dijake in študente.