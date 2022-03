Izzivi prihodnje vlade: Nevladniki od nove vlade pričakujejo dialog s civilno družbo

Ljubljana, 22. marca - Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter varuh človekovih pravic si želijo sodelovanja pri sprejemanju predpisov in dialog s civilno družbo. Naslednja vlada bi morala vrniti demokracijo, upoštevati odločitve nadzornih institucij in spoštovati sodstvo, še poudarjajo.