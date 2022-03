V ZSSS in Glosi podpirajo stavkajoče v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 8. marca - S pismi podpore so zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki so za sredo napovedali splošno stavko, danes podprli v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in ločeno tudi v Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa, ki je soustanovitelj ZSSS. Stavkajočim izrekajo polno podporo v njihovih zahtevah in prizadevanjih.