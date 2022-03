Če v času stavke ne bo omogočeno varstvo, se odsotnost z dela enemu od staršev lahko opraviči zaradi višje sile

Ljubljana, 7. marca - Če bodo v času stavke, ki je v sredo napovedana v vzgoji in izobraževanju, vrtci in šole zaprti in ne bo omogočeno varstvo otrok, se odsotnost z dela enemu od staršev lahko opraviči zaradi višje sile. Pri tem pa je v konkretni situaciji treba presojati prisotnost vseh elementov višje sile, so poudarili na ministrstvu za delo.