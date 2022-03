KSJS podpira stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 8. marca - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) izražajo solidarnost in podporo stavkovnim zahtevam Sviza in vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Odgovornost za stavko v celoti KSJS pripisuje vladi, ki je po njihovem mnenju ponovno pokazala mačehovski odnos do zaposlenih v tej dejavnosti, so sporočili iz konfederacije.