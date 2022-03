Danes stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 9. marca - Več kot 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju bo danes s splošno stavko opozorilo na neustrezno vrednotenje dela. Šole in vrtci bodo zaprti, na fakultetah ne bo pedagoškega in raziskovalnega procesa. Za najmlajše, katerih starši ne bodo imeli druge možnosti, bo organizirano varstvo.