Del sindikatov javnega sektorja z odločitvijo o zaostrovanju aktivnosti po volitvah

Ljubljana, 4. marca - V pogajalski skupini dela sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so se odločili, da bodo stavkovne aktivnosti zaostrovali po volitvah. Kot je danes pojasnil Počivavšek, ne pristajajo na to, "da bi vlada zlorabila sindikate za doseganje svojih ciljev v volilni kampanji in na sindikalnih aktivnostih nabirala politične točke".