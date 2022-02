ŠOS z novim vodstvom

Ljubljana, 23. februarja - Študentski poslanci in svetniki so na skupščini Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ki je potekala virtualno, za novo predsednico krovne organizacije slovenskih študentov za enoletni mandat izvolili Marike Grubar. Novi generalni sekretar za obdobje dveh let je postal Rok Petrič. Člani skupščine so potrdili tudi finančni načrt ŠOS za letos.