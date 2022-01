ŠOS poziva visokošolske zavode k prilagoditvi opravljanja izpitnih obveznosti

Ljubljana, 17. januarja - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v luči visokega števila okužb z novim koronavirusom in velikega deleža študentov in visokošolskega osebja v karanteni zaradi tveganega stika na višje in visokošolske zavode naslovila poziv k bolj fleksibilnemu opravljanju izpitnih obveznosti v prihajajočem izpitnem obdobju, so danes sporočili iz ŠOS.