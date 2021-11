ŠOS poziva k zagotavljanju upravičene odsotnosti študentov

Ljubljana, 29. novembra - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poziva višje in visokošolske zavode, da zagotovijo upravičene odsotnosti študentov, ki niso cepljeni proti covidu-19 ali preboleli novega koronavirusa in so bili v stiku z okuženo osebo. Opažajo namreč, da nekateri profesorji takim študentom ne priznavajo karanten, so zapisali v sporočilu za javnost.