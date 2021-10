Študentska organizacija in visokošolski sindikat proti študiju na daljavo

Ljubljana, 27. oktobra - V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) in Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) so se odzvali na izjave direktorja NIJZ Milana Kreka o možnosti začasne uvedbe študija na daljavo. V obeh organizacijah nasprotujejo takšnemu ukrepu ter izpostavljajo pomen pedagoškega procesa v fizičnem prostoru in visoko stopnjo precepljenosti med zaposlenimi.