Ob mednarodnem dnevu študentov v ŠOS opozorili na nezavidljiv položaj te generacije zaradi epidemije

Ljubljana, 17. novembra - Ob letošnjem mednarodnem dnevu študentov so v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) opozorili na nezavidljiv položaj, v katerem se je ta generacija študentov znašla zaradi epidemije covida-19 in posledic ukrepov za njeno zajezitev. Poudarili so, da se bodo v skladu z epidemiološko situacijo čim bolj trudili, da bi študij še naprej potekal v živo.