DZ sprejel predlagano resolucijo o NPK 2022-2029

Ljubljana, 22. februarja - DZ je s 46 glasovi za in 37 proti sprejel predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo (NPK) za obdobje 2022-2029. Po petih letih je bil tako sprejet nov strateški dokument za kulturo, ki to področje opredeljuje v osmih točkah, konkretni ukrepi in njihova finančna vrednost pa bodo določeni v akcijskem načrtu, ki bo sledil.