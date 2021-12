Vlada danes tudi o predlogu Nacionalnega programa za kulturo 2022-2029

Ljubljana, 17. decembra - Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog resolucije o Nacionalnem programu za kulturo (NPK) 2022-2029, ki celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovanja celovite in heterogene strategije na področju kulture. Med javno obravnavo so na ministrstvu za kulturo na osnutek NPK prejeli 38 odzivov.