Predlog resolucije o NPK pripravljen za državni zbor

Ljubljana, 17. decembra - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga resolucije o Nacionalnem programu za kulturo (NPK) za obdobje med letoma 2022 in 2029 ter ga poslala v obravnavo državnemu zboru, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Cilj resolucije je oblikovanje celovite in heterogene strategije na področju kulture.