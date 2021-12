Ob prelomu leta: Višji proračun za kulturo in nov NPK, a ne v zadovoljstvo vseh

pripravilo uredništvo za kulturo

Ljubljana, 22. decembra - Minister za kulturo Vasko Simoniti je v začetku leta uspešno prestal interpelacijo, med aktualnimi dosežki njegovega ministrstva pa so sprejem višjih proračunskih sredstev za kulturo v letih 2022 in 2023 ter priprava Nacionalnega programa za kulturo 2021-2018. A kljub radosti glede proračuna, so na ministrstvu še vedno deležni kritik.