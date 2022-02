DZ skozi predlog resolucije o NPK 2022-2029

Ljubljana, 22. februarja - DZ je opravil obravnavo predloga resolucije o nacionalnem programu za kulturo (NPK) za obdobje 2022-2029. V koaliciji so strateškemu dokumentu za kulturo, ki sledi zadnjemu tovrstnemu iz leta 2017, napovedali podporo, opozicijski poslanci pa so se izrekli proti, ker da ne ponuja rešitev za to, kako odpraviti zatečeno stanje na tem področju.