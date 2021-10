NPK 2021-2028 med dobrimi temelji in preohlapnostjo

pripravilo uredništvo za kulturo

Ljubljana, 20. oktobra - Na ministrstvu za kulturo, kjer so zbirali predloge in pripombe na osnutek resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2021-2028, so do nedelje prejeli 38 odzivov. Nekaj krovnih organizacij je svoje pripombe, nekaj pohval, zlasti pa kritike posredovalo tudi STA. Večina meni, da gre za preveč splošen oz. ohlapen dokument, nekaterim se zdi zastarel.