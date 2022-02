Poklukar: Po današnjih pogajanjih ne vidim razlogov za stavko zdravstva in socialnega varstva

Ljubljana, 15. februarja - Minister za zdravje Janez Poklukar po današnjih neuspešnih pogajanjih z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva ne vidi razlogov za njihovo stavko. "Zavedam se, da je stavka legitimno orodje sindikalnega gibanja oz. sindikalne dejavnosti in ji kot taki ne oporekam. Obžalujem pa, da je prišlo do take odločitve," je dejal.