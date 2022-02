Skupnost socialnih zavodov Slovenije podpira stavkovne zahteve v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Ljubljana, 15. februarja - Skupnost socialnih zavodov Slovenije podpira stavkovne zahteve reprezentativnih sindikatov dejavnosti zdravstva in socialnega varstva za sprejem standardov in normativov, boljše vrednotenje delovnih mest in odpravo plačnih nesorazmerij. Kot so med drugim navedli v današnjem sporočilu za javnost, so veljavni standardi zastareli.