V UKC Ljubljana napovedanih obravnav ne odpovedujejo kljub napovedani stavki

Ljubljana, 15. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ob napovedi stavke sindikatov zdravstva in socialnega varstva, ki bo v sredo, navedli, da po dveh letih epidemije covida-19 ni mogoče odlašati zdravstvenih obravnav brez škode za bolnika. Napovedanih pregledov, obravnav in posegov zato ne odpovedujejo.