Po neuspešnih pogajanjih v sredo stavka sindikatov zdravstva in socialnega varstva

Ljubljana, 15. februarja - Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege tudi na današnjem nadaljevanju pogajanj z vladno stranjo niso zbližali stališč glede stavkovnih zahtev, med drugim po zvišanju plač. V sredo bo zato izvedena stavka v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki so jo sindikati sicer napovedali že konec januarja.