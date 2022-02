Danes nadaljevanje pogajanj s sindikati zdravstva in socialnega varstva, sestane se tudi glavni stavkovni odbor Fidesa

Ljubljana, 15. februarja - Minister za zdravje Janez Poklukar je v pogovoru za Odmeve na TV Slovenija potrdil, da bo danes zjutraj sestanek s sindikati zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege, ki so sicer za sredo napovedali stavko. "Z ekipo se ves čas trudim in sem še vedno optimist," je dejal Poklukar. Danes se sicer sestane tudi glavni stavkovni odbor Fidesa.