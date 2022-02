Več nevladnih organizacij pred volitvami v DZ z zahtevami za enake pravice obeh spolov

Ljubljana, 15. februarja - Organizacije in posameznice, ki si prizadevajo za enake pravice in možnosti obeh spolov, so izoblikovale predvolilne zahteve in jih poslale strankam in gibanjem, ki bodo sodelovali na spomladanskih volitvah v DZ. Enake pravice in možnosti spolov so temelj in ne nadgradnja demokracije, so poudarile.