Šarec o odnosih med strankami KUL: Razlike med strankami so, a imamo enak cilj

Ljubljana, 27. januarja - Prvak LMŠ Marjan Šarec je po neenotnem glasovanju strank KUL glede skrajšanja kritja bolniške odsotnosti s strani delodajalca in burni razpravi med poslanci SAB in Levice danes dejal, da programske razlike med strankami seveda so, a da imajo enak cilj. To je, da po volitvah "dobimo novo vlado, ki bo Slovenijo vrnila v demokracijo", je dejal.