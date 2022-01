Robert Golob novi predsednik stranke Gibanje Svoboda

Ljubljana, 26. januarja - Okoli 170 delegatov stranke Z.Dej je na današnjem kongresu potrdilo preimenovanje v stranko Gibanje Svoboda in za njenega predsednika izvolilo gospodarstvenika Roberta Goloba. Potrdili so tudi programska izhodišča, med katerimi Golob izpostavlja podnebno agendo, zdravstvo in zdravstveno krizo ter izzive medgeneracijskega dialoga.