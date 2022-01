V Velenju razdelili za več kot 223.000 evrov donirane hrane

Velenje, 23. januarja - S projektom Donirana hrana, ki ga v velenjski občini izvajajo že od leta 2014, so lani razdelili 33 ton sadja, zelenjave, pečenega mesa, sendvičev in ostalih mesnih izdelkov ter 138.447 kosov kruha, pekovskega peciva, mleka, mlečnih izdelkov in jajc. Skupna vrednost tako razdeljene hrane je znašala 223.717 evrov.