V Novem mestu v petih letih zbrali in razdelili dobrih 270 ton podarjene hrane

Novo mesto, 10. junija - Lions klub Novo mesto in tamkajšnje Območno združenje Rdečega križa Slovenije sta danes pripravila slovesnost ob petletnici projekta zbiranja podarjene hrane. Tega so leta 2016 začeli v novomeški občini in ga razširili še na sedem okoliških občin. V petih letih so zbrali in razdelili dobrih 270 ton hrane in jo razdelili v skoraj 26.000 paketih.