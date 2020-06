V okviru programa Donirana hrana v Mariboru pomagali več kot 670 ljudem

Maribor, 30. junija - V okviru programa Donirana hrana na Nadškofijski karitas Maribor so lani pomagali 220 družinam in posameznikom, kar skupaj predstavlja 672 oseb, ki so prejele pomoč vsaj enkrat tedensko. Hrano prevzemajo prostovoljci vsak obratovalni dan v več kot 20 trgovinah v Mariboru. Letos so do sedaj prevzeli in razdelili okoli 57 ton donirane hrane.