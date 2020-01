V projektu Donirana hrana lani v Velenju razdelili še več prehranskih izdelkov

Velenje, 18. januarja - V velenjski občini so lani v okviru projekta Donirana hrana prostovoljci razdelili podarjeno hrano v vrednosti 143.469 evrov, medtem ko so leto prej razdelili za 122.659 evrov hrane. Projekt občina izvaja od leta 2014, glavni namen je organizacija prevzema in predaje hrane, ki je pred iztekom roka in bi jo trgovci dali v uničenje.