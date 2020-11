V Velenju otrokom iz socialno šibkejših družin razdelili več računalniške opreme

Velenje, 20. novembra - Medobčinska zveza prijateljev mladine (ZPM) Velenje je od začetka zbiranja rabljene računalniške opreme v aprilu pa do danes med otroke iz socialno šibkejših družin razdelila 151 tablic, prenosnikov in obnovljenih stacionarnih računalnikov. Danes so v Vili Rožle družinam začeli deliti tudi pakete s hrano, kozmetiko in čistili.