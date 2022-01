V Kostanjevici na Krki večina načelno za ureditev predlagane protipoplavne zaščite, odločitve sicer še ni

Kostanjevica na Krki, 21. januarja - V Kostanjevici na Krki, kjer se morajo občina in lastniki zemljišč zediniti glede predloga protipoplavne zaščite, če želijo dobiti denar za njeno izvedbo, so do roka, ki ga je postavila Direkcija RS za vode, zbrali načelna soglasja večine lastnikov. Nekaj soglasij naj bi še prišlo s pošto, je kostanjeviški župan Ladko Petretič povedal za STA.