Kostanjevičanom podaljšali rok za odločitev o protipoplavni zaščiti

Kostanjevica na Krki, 7. decembra - Direkcija RS za vode je Občini Kostanjevica na Krki, kjer občinsko vodstvo in civilna pobuda ne moreta uskladiti mnenj o predlogu protipoplavne zaščite, rok za njegovo potrditev podaljšala do 20. januarja prihodnje leto. Kostanjeviški župan Ladko Petretič je ob tem za STA povedal, da je prišlo do določenih premikov in da upa na pozitiven razplet.