Projekt kostanjeviške protipoplavne zaščite bi bil zaradi neusklajenih stališč lahko ogrožen

Kostanjevica na Krki, 24. novembra - Predlagani projekt protipoplavne zaščite Kostanjevice na Krki, ki so ga občinsko vodstvo in svetniki podprli, bi lahko propadel, saj mu nasprotuje krajevna civilna iniciativa. Občina in iniciativa se na petkovem in ponedeljkovem sestanku nista uspeli uskladiti, pristojni pa so medtem podaljšali rok za potrditev predloga.