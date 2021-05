Občini Kostanjevica na Krki odobrili denar za protipoplavno zaščito

Kostanjevica na Krki/Ljubljana, 15. maja - Na ministrstvu za okolje in prostor so te dni podpisali vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki. Denar za izvedbo projekta je zagotovljen z dogovorom za razvoj regij in v Skladu za vode RS. Vrednost projekta so sicer ocenili na nekaj več kot 6,7 milijona evrov.