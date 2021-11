V Kostanjevici na Krki še brez dogovora glede predloga protipoplavne zaščite

Kostanjevica na Krki, 19. novembra - V Kostanjevici na Krki so se danes sešli občinsko vodstvo, predstavniki Direkcije RS za vode, ki je pripravila predlog ureditve protipoplavne zaščite mesta, in predstavniki civilne pobude, ki temu nasprotujejo. Po skoraj peturnem pogovoru s podrobno predstavitvijo projekta so se dogovorili, da bo iniciativa do ponedeljka sporočila svoje mnenje.