V Dolini pri Trstu organi pregona zasegli župnijske zvonove

Trst, 15. januarja - V Dolini pri Trstu so ta teden italijanski organi pregona zasegli župnijske zvonove, tako da ti ne zvonijo več. Župnijski upravitelj Klemen Zalar je sporočil, da so zvonove zasegli po pritožbi šestih vaščanov. Tržaški škof Giampaolo Crepaldi je bil kritičen do zasega zvonov, a je pozval k sožitju.

V Dolini pri Trstu so v torek utihnili zvonovi vaške župnijske cerkve sv. Urha. Pet predstavnikov organov pregona jih je namreč na podlagi odredbe tržaškega sodišča preventivno zaseglo, so sporočili iz župnije.

Glede na navedbe v sodni dokumentaciji so zvonove zasegli zaradi pritožbe šestih vaščanov ter peticije proti dolinskim zvonovom, češ da motijo počitek in delo. Veliko vaščanov, ki je peticijo podpisalo, je pozneje obžalovalo svoj podpis pod peticijo in se je v župnijskem uradu zanimalo, kako podpis preklicati.

Dolinski župnik dogodek obžaluje. Ocenil je, da gre za velik udarec za celotno vas, kakršnega ni doživela niti med obdobjem fašističnega režima. "Skoraj tisočletna tradicija zvonjenja ni prenehala niti med obema svetovnima vojnama. Morali smo dočakati leto 2022. Takšna usoda bo sedaj mogoče doletela tudi druge naše zvonike," so Zalarjeve besede še povzeli v župniji.

Tržaški škof Giampaolo Crepaldi je v odzivu posvaril, "da se v vasi širi sovražno in nestrpno vzdušje tako do članov kot dobrin katoliške skupnosti, ki se ne počuti dovolj zaščiteno". Pristojne je pozval, naj zasledujejo resnico in pravico v smeri novega začetka v znamenju prijateljstva, je na spletu poročal Primorski dnevnik.