Ghislaine Maxwell spoznana za krivo sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic

New York, 30. decembra - Newyorška porota je v sredo nekdanjo pomočnico milijarderja Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell spoznala za krivo petih od skupaj šestih točk obtožnice zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic. 60-letnici grozi do 65 let zapora, datum izreka kazni pa še ni določen.