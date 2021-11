Sojenje britanskemu princu Andrewu šele konec prihodnjega leta

New York, 4. novembra - Ameriški zvezni sodnik v New Yorku je v sredo napovedal, da se bo sodni proces v tožbi proti britanskemu princu Andrewu zaradi spolnega napada na Virginio Giuffre začel proti koncu prihodnjega leta. Giuffrejeva trdi, da jo je princ spolno napadel pred 20 leti, ko je bila stara 17 let in še mladoletna.