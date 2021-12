Domnevna Epsteinova žrtev z obtožbami na račun Maxwellove

New York, 1. decembra - Prva od štirih domnevnih žrtev spolnih zlorab pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina, ki bodo pričale na sodnem procesu proti Epsteinovi sodelavki Ghislaine Maxwell, je v torek opisala spolne zlorabe, ki so se začele, ko je bila stara 14 let. Zatrdila je, da je pri tem sodelovala tudi obtožena.