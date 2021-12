Ghislaine Maxwell zavrnila pričanje v svojo korist

New York, 18. decembra - Nekdanja ljubimka in sodelavka pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina, 59-letna Ghisliaine je v petek na newyorškem sodišču stopila za trenutek na klop za priče in dejala, da ne bo pričala v svojo korist. Ob tem je dodala, da tožilstvu ni uspelo dokazati obtožb proti njej.